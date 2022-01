Frenkie de Jong aan de kant met spierblessure

Verdediger Ronald Araújo liep twee gebroken middenhandsbeentjes op tegen Linares, dat uitkomt in de derde klasse van het Spaanse voetbal. De Uruguayaan moet zich vrijdag laten opereren. Het is niet duidelijk hoe lang Araújo niet kan voetballen.

Barcelona had het lastig met Linares en keek lang tegen een achterstand aan. In het laatste half uur, met De Jong nog in de ploeg, trokken de Catalanen de wedstrijd naar zich toe via doelpunten van Ousmane Dembélé en Ferrán Jutglà (1-2). Trainer Xavi miste veel spelers als gevolg van blessures en besmettingen met het coronavirus. Zo is spits Memphis Depay geblesseerd.