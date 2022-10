Frenkie de Jong en Barça herstellen zich tegen Arnaut Danjuma en Villarreal van Clásico-domper

Barcelona heeft zich donderdagavond tegen Villarreal herpakt na de nederlaag in de Clásico tegen Real Madrid. Met Frenkie de Jong op misschien wel het ‘nieuwe’ middenveld van Barcelona, had de ploeg van Xavi aan acht goede minuten genoeg voor een ruime zege op Arnaut Danjuma en consorten: 3-0.

Een overwinning kon men bij Barcelona wel gebruiken, nadat de twijfels in Camp Nou na een teleurstellende week flink toesloegen. Vorige week speelde de Catalaanse ploeg slechts gelijk tegen Inter, waardoor plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League een moeilijke opgave wordt. En zondag werd verloren van Real Madrid, waardoor de aartsrivaal afstand van Barcelona op de ranglijst nam.

Om tegen Villarreal wél tot een goed resultaat te komen, nam Xavi harde maatregelen. De Barcelona-trainer wijzigde zijn ploeg op vijf plaatsen en verhuisde onder anderen Ousmane Dembélé én Sergio Busquets naar de bank. Het Catalaanse middenveld bestond daardoor uit Gavi, Pedri en Frenkie de Jong, die zo net als tegen Real Madrid een basisplaats had.

Acht minuten

Bij Villarreal mocht Arnaut Danjuma vanaf het begin meedoen, maar de zesvoudig international van het Nederlands elftal kwam er in Camp Nou niet aan te pas. Villarreal beperkte zich tot verdedigen. Dat deed de ploeg uit het oosten van Spanje in de eerste 31 minuten naar behoren, maar in de acht minuten daarna gaf de ploeg van Unai Emery de wedstrijd volledig weg.

Volledig scherm Arnaut Danjuma namens Villarreal in actie tegen Barcelona. © AP

Eerst maakte Robert Lewandowski op aangeven van Jordi Alba de 1-0 voor Barça en vier minuten later schoot de Poolse spits vanaf de rand van het strafschopgebied al zijn tweede binnen. In de 39ste minuut hakte Ansu Fati Barcelona vervolgens op 3-0, waardoor de ploeg Xavi de overwinning nog voor rust binnen had.

Ideale middenveld

Villarreal, waar Danjuma na een moeizame eerste helft na rust niet meer terugkeerde, kwam de Catalaanse wervelwind immers niet meer te boven. Een soepel spelend en makkelijk combinerend middenveld zorgde voor balans bij Barcelona, dat met Gavi, Pedri en De Jong misschien wel zijn ideale middenveld lijkt te hebben gevonden.

Tot doelpunten leidde het na rust niet meer, al kreeg invaller Raphinha daar wel een grote kans voor. De Braziliaan schoot de bal vanaf een meter of vijf echter voorlangs. Op dat moment zat De Jong al in de Barca-dugout, nadat hij in de zevenstige minuut zelf om een wissel leek te vragen en werd vervangen door Busquets.

Volledig scherm Frenkie de Jong speelde tegen Villarreal op het 'nieuwe' middenveld van Barcelona naast Gavi en Pedri. © AP

Barcelona kwam echter niet meer in de problemen en boekte zijn achtste zege van het seizoen in La Liga. De ploeg van Xavi staat na tien competitieduels drie punten achter op koploper Real Madrid, dat woensdagavond met 0-3 van Elche won.

Programma Premier League (Engeland)

Programma La Liga (Spanje)

Programma Jupiler Pro League (België)

Standen

Engeland

Spanje

België

Statistieken

Engeland

Spanje

België

