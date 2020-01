Frenkie de Jong helpt met assist Barça langs Leganés

Barcelona had het in de vorige ronde nog moeilijk tegen UD Ibiza, dat uitkomt op het derde profniveau. Toen trad een veredelde B-ploeg aan. Frenkie de Jong, die het competitieduel ervoor geschorst was, kreeg toen wel speeltijd. Vanavond speelde de ex-Ajacied de hele wedstrijd tegen de nummer 19 van La Liga. Hij was direct belangrijk. Bij de 3-0 van Lionel Messi gaf De Jong de assist. De middenvelder stuurde vanaf eigen helft met een afgemeten pass Messi weg. De Argentijn, die vlak voor tijd ook de 5-0 maakte schoot na een mooie passeerbeweging via verdediger Rodrigo Tarin de bal binnen.