Frenkie de Jong met goal ‘zijn gewicht in goud waard’, maar ook forse kritiek vanuit Spaanse media

Met zijn late treffer tegen Alavés (0-1) was Frenkie de Jong gisteravond de reddende engel voor FC Barcelona. Desondanks blijven de Spaanse media kritisch op de Nederlander en zijn ploeterende ploeg. ,,Laten we hopen dat dit de ommekeer is.’’

In SPORT krijgt de matchwinner ondanks zijn hoofdrol slechts een 5. ,,Na het signaal dat Xavi hem gaf in San Mamés (in de bekerwedstrijd tegen Athletic zat Frenkie de Jong op de bank, red.) keerde de Nederlander terug in de basis. Een goede wedstrijd om te proberen een stap vooruit te zetten, maar helaas is dit er niet van gekomen, 85 anonieme minuten maar zeer alert om de 0-1 te maken. Het is te hopen dat het als een springplank dient.’’

Luuk de Jong, de laatste weken zo belangrijk voor Barcelona, komt in datzelfde SPORT dit keer zelfs niet verder dan een 4. ,,We konden natuurlijk niet van hem verwachten dat hij elke wedstrijd zou beslissen en non-stop kansen zou creëren’’, stelt de krant.

In El Periódico krijgt Luuk de Jong een 5. ,,Hij keerde terug naar zijn slechtste versie, die van een ‘negen’ zonder moordzuchtig instinct en te traag om voordelige situaties op te lossen.’’ Frenkie kwam er in die krant met een 7 een stuk beter vanaf: ,,Een heel vlak Barça had iemand nodig om de ban te breken.’’

Mundo Deportivo zag hoe Luuk de Jong ‘vocht met de centrale verdedigers van Alavés om een ​​bal te krijgen die hem nooit bereikte.’ Over Frenkie was de krant ook niet bepaald lyrisch. ,,Niet dat hij een geweldige wedstrijd speelde, maar hij was op het juiste moment en op de juiste plaats om de laatste 0-1 te scoren.’’

Ook AS was niet onder de indruk van de 90 minuten van de Nederlander, die met zijn goal ‘zijn gewicht in goud waard was’. ,,Laten we hopen dat dit de ommekeer voor hem is’’, blijft ook AS echter voorzichtig. ,,Frenkie de Jong repareerde een verschrikkelijke wedstrijd met een doelpunt in de 87ste minuut waardoor Barça door kan gaan in de strijd om de Champions League-plekken. Het spel is een ander verhaal.’’

‘Barça vermijdt ramp’, zo kopt AS, dat het elftal van Xavi een ‘schandalige wedstrijd’ zag spelen. ,,Alavés maakte een fout en betaalde daar een hoge prijs voor, maar Barça en zijn coach moeten nadenken over wat er in Vitoria is gebeurd. Het spel van het team nodigt niet uit tot optimisme.’’

Frenkie de Jong (m) help Barcelona vlak voor tijd aan de overwinning.

Over Luuk de Jong schrijft AS: ,,Hij was niet zo goed als in de afgelopen wedstrijden en kwam toch twee keer dicht bij een doelpunt.’’ Mundo Deportivo zag hoe Frenkie de Jong ‘na een eerste helft te hebben geslapen’ op tijd voor de wederopstanding zorgde. ,,De Nederlander die onder het vergrootglas lag na zijn matige Clásico tegen Real Madrid, redde Barça met zijn tweede doelpunt van het seizoen.’’

,,Frenkie de Jong redde Barcelona in extremis’’, schrijft Marca. ,,In een slechte wedstrijd maakte de Nederlander, die de afgelopen maanden hard was aangepakt, op het laatste moment een reddende treffer. Maar het dekte de enorme tekortkomingen van deze ploeg niet.’’

