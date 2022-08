Frenkie de Jong oogst lof én verwondering bij FC Barcelona: ‘Waarom zien we deze Frenkie nu pas?’

Met videoIn het half uur dat Frenkie de Jong in het competitiedebuut van FC Barcelona mocht meespelen, was hij samen met doelman Ter Stegen de beste van zijn ploeg. Maar waarom zien we deze Frenkie nu pas, vragen de Spaanse kranten zich af.

Door Edwin Winkels



Lof, erkenning maar ook enige verwondering heeft Frenkie de Jong geoogst in zijn eerste twee wedstrijden van dit seizoen in het Camp Nou. Vorige week zondag blonk hij na rust uit in de presentatiewedstrijd tegen het zwakke Mexicaanse Pumas, en gisteravond tegen Rayo Vallecano zorgde hij, toen hij na een uur inviel, voor een nieuwe, frisse dynamiek bij het stroeve, onwennige Barcelona, dat overigens ook met de Nederlander in het veld niet aan scoren toe kwam: 0-0.

De sportkrant El Mundo Deportivo vat dat tegenstrijdige gevoel over De Jong vandaag zo samen: ,,Als Frenkie de Jong in de komende twee weken nog naar Manchester United of Chelsea vertrekt, dan kunnen we ons afvragen waarom hij in zijn eerste drie seizoenen niet met dezelfde overtuiging streed als nu, nu hij zich wisselspeler voelt en de club hem heeft uitgenodigd te vertrekken.”

Ook de Oranje-international zelf is altijd kritisch geweest op zijn eigen spel sinds hij in 2019 Ajax voor Barcelona verruilde; het kon en moest beter, vond hij. Wat niet hielp, behalve de algehele malaise bij Barça, was dat hij steeds op verschillende posities speelde en nooit op zijn geliefde plek; dat laatste is echter moeilijk omdat Barcelona niet in exact hetzelfde systeem als Ajax en Oranje speelt, waar De Jong één andere middenvelder dichtbij zich heeft of had, in het centrum.

FC Barcelona heeft de laatste jaren niet alleen Lionel Messi verloren, maar ook veel van zijn prestige. Opgejaagd door hoge verliezen en schulden én de slechte resultaten, zijn spelers als Frenkie de Jong nu meer dan voorheen pure handelswaar.

Maar in de laatste twee wedstrijden bewees Frenkie dat die positie geen belemmering hoeft te zijn om zijn kwaliteiten te tonen. Tegen Rayo verving hij het tegenvallende talent Gavi, rechts vooruitschoven op het middenveld, maar zwierf hij uiteindelijk over het hele veld, om te eindigen aan de linkerkant.



Wat hij vooral deed was zich laten terugzakken en met zijn versnellingen en passes de ruimte en het overwicht te creëren waar Barça tot dan toe nauwelijks in was geslaagd.

,,Het lijkt erop dat Frenkie zich bevrijd voelt, juist nu hij door de club wordt belaagd,” gaat El Mundo Deportivo verder. ,,Voor hem is het een alles of niets, hij heeft niets te verliezen. Misschien heeft hij zijn karakter te laat getoond om te kunnen blijven, maar wel op tijd om iedereen te laten zien dat hij kwaliteit en klasse genoeg heeft om successen te boeken met het Barça van Xavi.”

Die trainer, Xavi Hernández, benadrukte het ook nog eens na de wedstrijd: ,,Frenkie is geen wisselspeler. Hij is belangrijk, en als hij bij ons blijft zal hij ons veel geven. Zeker met deze houding.”

Volledig scherm Frenkie de Jong begon op de bank tegen Rayo Vallecano, maar ontpopte zich bij zijn invalbeurt al een van de besten bij FC Barcelona. © AP, Reuters

Misschien dat de coach hem volgende week zondag, bij Real Sociedad, voor het eerst dit seizoen in de basis zal zetten, nu Busquets, die tweemaal geel kreeg, geschorst zal zijn, al ziet Xavi de Oranje-international juist niet als een nieuwe Busquets. Maar volgens de teneur in de media heeft hij met zijn laatste twee optredens zeker een kans verdiend. Ook krijgt hij lof toegezwaaid omdat hij in zulke moeilijke weken op het veld zijn hoofd koel houdt.

,,Alle spelers zochten hem continu op, zich ervan bewust dat hij de beste schakel was om de bal naar voren te krijgen. Hij zorgde voor veel gevaar,” schrijft AS. En Sport: ,,Hij maakte het spel dynamischer en verticaler. Hij verliest zijn concentratie niet, ondanks alle geruchten over zijn toekomst, en dat zegt veel over hem.”

