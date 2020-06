Frenkie de Jong: ‘Sport kan belangrijke rol spelen in strijd tegen racisme’

,,In onze kleedkamer bij Barcelona hebben we spelers uit de hele wereld. We zijn samen, het maakt niet uit waar je vandaan komt en welke huidskleur je hebt. Het stemt me heel verdrietig dat we nog steeds met deze dingen te maken hebben. In de strijd tegen racisme kan sport echter een belangrijke rol spelen, omdat we veel mensen kunnen bereiken.”

Koploper Barcelona begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen RCD Mallorca aan het restant van het seizoen. De voorsprong op naaste belager Real Madrid bedraagt twee punten. De Jong heeft hoge verwachtingen van de slotfase in de competitie. ,,Ik heb het gevoel dat er iets speciaals aankomt. We trainen zeer intensief en misschien zijn we wel beter dan voor de coronapauze. Het was aanvankelijk wel vreemd toen we in gescheiden groepen aan het trainen waren bij Barcelona. We moesten wachten totdat de andere spelers die net hadden getraind waren vertrokken. Even gedag zeggen was er toen nog niet bij.”

De Jong heeft zelf geen gezondheidsklachten gehad. ,,Maar het leven is niet zoals het was. Ik denk niet dat ik er als mens door ben veranderd. Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn vriendin in Nederland waar we naar buiten konden gaan. Die situatie was iets comfortabeler dan in Spanje.”