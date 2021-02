Frenkie juicht tegen Luuk in De Jong-clash: Dembélé en Messi belonen dominant Barça

FC Barcelona heeft in ieder geval voor even de tweede plaats in La Liga overgenomen van Real Madrid. De ploeg van trainer Ronald Koeman kwam sterk voor de dag in de topper tegen Sevilla en won verdiend met 0-2.

Sevilla-Barcelona was ook Frenkie de Jong tegen Luuk de Jong. Beide Nederlanders hadden een basisplaats en vooral Frenkie maakte een sterke indruk. Luuk stond vaak op een eiland bij Sevilla en kwam nauwelijks in het stuk voor, ook vanwege het uitstekende spel van Barcelona.

Lees ook Dit is waarom Koeman de persconferentie van Barça plots afbreekt

Koeman koos in de topper voor een 5-3-2-formatie, met Sergiño Dest als wingback op rechts, en daar had nummer vier Sevilla eigenlijk geen moment een eiland op. Barcelona creëerde goede kansen en werd dreigend via Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Dest en Frenkie de Jong, voordat het in de 29ste minuut ook daadwerkelijk raak was. Een heerlijke steekpass van Messi bereikte Dembélé en de Franse international schoof hard raak: 0-1.

Volledig scherm Ousmane Dembélé is blij met zijn doelpunt tegen Sevilla. © REUTERS

Ook na het openingsdoelpunt slaagde Sevilla er niet in Barcelona onder druk te krijgen. Trainer Julen Lopetegui wisselde in de rust liefst drie keer en bracht onder meer Karim Rekik binnen de lijnen, maar aan het spelbeeld veranderde het niets. Barcelona had het initiatief en verdedigde sterk. Messi, Frenkie de Jong en Dembéle kregen prima kansen op de 0-2 en Dest raakte zelfs het aluminium.



Uiteindelijk kwam de 0-2 er toch. Vier minuten voor tijd stuitte Messi eerst nog op doelman Yassine Bounou, maar de rebound werkte hij alsnog over de lijn. Voor Messi was het alweer zijn negentiende treffer van het seizoen en de goal betekende direct de definitieve beslissing voor Barça.

De achterstand van de ploeg van Koeman op koploper Atlético Madrid bedraagt nog maar twee punten (55 om 53), al moet daar wel bij worden aangetekend dat de Madrilenen twee wedstrijden minder gespeeld hebben. Real Madrid staat derde met 52 punten, Sevilla volgt met 48 punten. Real komt maandag nog in actie tegen Real Sociedad.



Woensdag neemt Barcelona het opnieuw op tegen Sevilla, in het eigen Camp Nou. De mannen van Koeman moeten dan in het toernooi op de Copa del Rey een 2-0 achterstand uit het heenduel goed zien te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.