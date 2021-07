Frenkie krijgt dubbele panna van Memphis, Barça-spelers gaan los

Tijdens een rondo stond De Jong in het midden, toen Memphis de bal door zijn benen speelde. Plezier alom bij vrijwel alle spelers die deelnamen aan de rondo, behalve uiteraard bij het slachtoffer. Een paar seconden later is het helemaal feest bij de spelers van Barcelona, als Memphis de bal voor een tweede keer door de stokken speelt bij De Jong.