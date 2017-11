Fuenlabrada stunt met puntje in Bernabéu

Real Madrid heeft niet zonder moeite de laatste zestien bereikt in het Spaanse bekertoernooi. Met een veredeld B-team kon de landskampioen in de return op eigen veld niet winnen (2-2) van Fuenlabrada, dat uitkomt op het derde profniveau in Spanje. Het eerste duel had Real Madrid met 2-0 gewonnen.