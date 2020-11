Fulham boekt eerste zege en klimt naar zeventiende plek

De 1-0 werd na 26 minuten gemaakt door de Engelse aanvaller met de fraaie naam Bobby Armani Decordova-Reid, na voorbereidend werk van spits en aanvoerder Aleksandr Mitrovic. Vier minuten later schoot rechtsback Ola Aina op fraaie wijze ook de 2-0 binnen. In het uur dat daarna nog te spelen was werd niet meer gescoord, maar daar zal bij Fulham niemand om hebben getreurd.



Fulham is door de eerste zege opgeklommen naar plek 17, met vier punten uit zeven duels. West Bromwich Albion is nog zonder zege en staat op plek 18 met drie punten vanwege drie gelijke spelen. Daaronder staan Sheffield United en Burnley nog met slechts één puntje, nadat zij vorig seizoen op respectievelijk plek 9 en 10 eindigden in de Premier League.



Nederlandse inbreng was er vanavond overigens niet op Craven Cottage, want hij liep op 28 september tegen Aston Villa (0-3 nederlaag) in de eerste helft een kuitblessure op en sindsdien ontbreekt hij. Een week eerder maakte de 25-jarige rechtsback uit Amsterdam, die overkwam van Olympique Lyon, zijn debuut in de Premier League met een 4-3 nederlaag bij Leeds United. Die club speelt vanavond nog de thuiswedstrijd tegen Leicester City.