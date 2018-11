Fulham kan met Ranieri op de bank wél winnen

In een enerverend duel op Craven Cottage maakte Aleksander Mitrovic in de 63e minuut het winnende doelpunt. De Serviër had ook de eerste treffer van Fulham gemaakt. Bij Southampton, waar de Schot Stuart Armstrong twee keer scoorde, deed Wesley Hoedt het hele duel mee.



Fulham heeft nu een punt en een wedstrijd meer dan Huddersfield. Southampton en Cardiff staan gelijk met Fulham.



Ranieri werkte in Engeland eerder bij Leicester City, waarmee hij in 2016 kampioen werd. Hij seizoen erna werd hij ontslagen.