Fulham met tien man kansloos tegen Manchester City

Goudhaan­tje Vlap de reddende engel voor ploeterend Anderlecht

16:47 Anderlecht heeft dankzij een doelpunt in blessuretijd van invaller Michel Vlap de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge gewonnen. In Brugge werd het 1-2. Een paar minuten voor tijd keek Anderlecht nog tegen een achterstand aan bij de ploeg die onderaan staat in de Belgische competitie.