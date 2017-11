Gaat King Zlatan ooit nog de Champions League winnen?

Door Minne Groenstege

Ajax (23 duels - 7 goals)

Zlatan Ibrahimovic maakte zijn eerste opwachting in de Champions League in 2001 in het shirt van Ajax, maar in de voorronde was Celtic over twee duels te sterk. Een jaar later haalde Ajax het hoofdtoernooi van de Champions League direct na het landskampioenschap, de eerste prijs in de carrière van Ibrahimovic. Bij zijn debuut in het hoofdtoernooi scoorde hij direct twee keer tegen Olympique Lyon (2-1). Later dat seizoen scoorde hij ook nog tegen Rosenborg en in de tweede poulefase tegen AS Roma en Valencia. De talentvolle ploeg van Ronald Koeman kwam dat seizoen tot de kwartfinales, waarin AC Milan net te sterk was. In zijn derde seizoen bij Ajax scoorde Zlatan in de Champions League alleen nog tegen Celta de Vigo.

Volledig scherm Ibrahimovic zet Ajax op een 1-0 voorsprong in de Champions League tegen Rosenborg, oktober 2002. © pro shots

Juventus (19 duels - 3 goals)

In de zomer van 2004 maakte Ibrahimovic voor 16 miljoen euro de overstap naar Juventus, nadat hij Italië had uitgeschakeld op het EK in Portugal. Zijn Champions League-debuut voor Ajax maakte hij uitgerekend in de Arena, waar Ajax met 0-1 verloor door een fraaie treffer van Pavel Nedved. Juventus kwam dat seizoen tot de kwartfinales, maar Zlatan scoorde niet in tien duels. In zijn tweede seizoen bij Juve scoorde hij drie keer in negen duels. Na Liverpool was nu Arsenal te sterk in de kwartfinales, voor het derde jaar op rij het eindstation voor de Zweed.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic in duel met Zdenek Grygera bij zijn Champions League-debuut voor Juventus, 15 september 2004. © ANP

Internazionale (22 duels - 6 goals)

Na het WK 2006 maakte Zlatan voor 25 miljoen euro de overstap naar Internazionale, waarmee hij drie keer op rij kampioen van de Serie A werd. In de Champions League strandde Zlatan echter drie keer op rij in de achtste finales, waarin achtereenvolgens Valencia, Liverpool en Manchester United te sterk waren voor Internazionale. Zelf schitterde Zlatan ook niet echt op dit podium, met zes goals in 22 wedstrijden.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic in duel met Edison Mendez van PSV, 10 februari 2007. © ANP

FC Barcelona (10 duels - 4 goals)

In de zomer van 2009 maakte Ibrahimovic voor 70 miljoen euro de overstap naar FC Barcelona, dat het seizoen daarop aan de hand van Lionel Messi de Champions League had gewonnen. Het huwelijk tussen Zlatan en trainer Pep Guardiola zou geen gelukkige blijken, omdat hij toch liever met Messi als centrumspits speelde. Zlatan scoorde slechts vier keer in de Champions League voor Barcelona, dat in de halve finales werd uitgeschakeld. Uitgerekend door Zlatan's oude club Internazionale, dat aan de hand van José Mourinho en Wesley Sneijder de Champions League won.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic namens FC Barcelona in actie tegen Dinamo Kiev, 9 december 2009. © EPA

AC Milan (16 duels - 9 goals)

Een jaar na zijn megatransfer naar Barcelona keerde Zlatan weer terug naar Milaan, nu om in het rood en zwart van AC Milan te gaan spelen. Zlatan scoorde in de poulefase vier keer (drie keer tegen Auxerre en een keer tegen Ajax), maar Milan werd in de achtste finales uitgeschakeld door het Tottenham Hotspur van zijn persoonlijke rivaal Rafael van der Vaart. In zijn tweede seizoen kwam hij met AC Milan tot de kwartfinales, waarin opnieuw zijn oude club (FC Barcelona) te sterk was.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic passeert Ajax-doelman Maarten Stekelenburg, 29 september 2010 © ANP

Paris Saint-Germain (33 duels - 20 goals)

Na twee seizoenen bij AC Milan maakte Zlatan voor 21 miljoen euro de overstap naar Parijs, waar hij het uithangbord werd van de nouveau riche van Paris Saint-Germain. In zijn eerste seizoen bij de Franse topclub reikte hij met PSG tot de kwartfinales, maar opnieuw was FC Barcelona daarin te sterk. Na de 2-2 in het Parc des Princes werd het 1-1 in Camp Nou. In zijn tweede seizoen kwam PSG opnieuw tot de kwartfinales, maar nu was Chelsea (opnieuw op basis van uitgoals) te sterk. In zijn derde seizoen: opnieuw een kwartfinale, opnieuw een uitschakeling door FC Barcelona. Ook in zijn vierde seizoen bij PSG was de kwartfinale het eindstation, nu na een uitschakeling door Manchester City.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic namens Paris Saint-Germain in actie tegen zijn eerste club Malmö FF, 25 november 2015. © EPA

Manchester United (1 duel - 0 goals)