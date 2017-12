Gabriel Jesus in tranen naar de kant vanwege nieuwe blessure

Gabriel Jesus, die een blessure aan zijn been opliep, verliet huilend het veld. De international brak in februari een voetbotje en stond daardoor een aantal maanden aan de kant. In juni brak hij in een oefenwedstrijd van Brazilië tegen Argentinië zijn oogkas, waardoor hij weer een tijd moest toekijken.



Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is die Gabriel Jesus zondag opliep. Trainer 'Pep' Guardiola gaf aan dat Jesus één tot twee maanden uit de roulatie zal zijn.