Gakpo nuchter na 7-0 overwinning: 'Goed moment om twee keer te scoren’

David Alaba verklaart stem op Lionel Messi aan woedende Real Ma­drid-fans: ‘Ik doe dit niet alleen’

David Alaba stemde gisteren bij de FIFA The Best Awards op winnaar Lionel Messi als beste speler van 2022. De verdediger van Real Madrid verkoos de Argentijn boven ploeggenoot Karim Benzema en dat is hem op stevige kritiek van de eigen aanhang komen te staan. Alaba voelt zich gedwongen om tekst en uitleg te geven.