Galatasaray kan in leeg stadion niet profiteren van gelijkspel Turkse koplopers

Ben Rienstra: 'Bizar, voetbal in een wereld die stil is’

17:05 Ben Rienstra is met Ryan Donk (Galatasaray) en Jeremain Lens (Besiktas) een van de weinige Nederlandse voetballers die het afgelopen weekeinde nog in actie kwam. Hij speelde met zijn Turkse club Kayserispor zondagmiddag in een leeg stadion.