Garay eerste speler in La Liga met corona

Hij maakte het nieuws zojuist zelf via Instagram bekend. ,,2020 is slecht begonnen’', zo meldde hij op Instagram. ,,Ik heb positief getest op het coronavirus. Gelukkig voel ik me heel goed. Ik ben thuis in quarantaine.”



De 33-jarige Garay zou dit seizoen sowieso niet meer in actie komen. Hij liep in februari een zware knieblessure op.