Gareth Southgate onder druk na zware thuisnederlaag Engeland: ‘Andere kandidaten meer geschikt’

Dat was de grootste thuisnederlaag voor Engeland in meer dan negentig jaar. Fans en analytici riepen al om ontslag, maar aanvoerder Harry Kane wilde daar na het debacle in Wolverhampton niets van weten. ,,Een vraag daarover zou ik niet eens moeten beantwoorden”, sprak de aanvaller, die toegaf dat het vertoonde spel niet best was geweest.

,,Dit was natuurlijk een avond om snel te vergeten, maar we moeten hiervan leren en verder gaan”, zei Kane, die met zijn ploeg onder luid boegeroep het veld had verlaten. De woede richtte zich met name op Southgate, die zijn ploeg op het WK van 2018 naar de halve finales leidde en vorig jaar op het EK in eigen land pas in de finale werd gestuit door Italië.

De kenners, onder wie Gary Lineker, waren kritisch. Lineker sprak op Twitter de wens uit dat de Engelse nationale ploeg voortaan de speelstijl van Liverpool kopieert. Na vier duels in de Nations League zonder zege en met slechts één treffer was oud-Liverpoolprof Stephen Warnock op de BBC-radio explicieter: ,,Ik ben er niet zeker van dat hij de juiste man is. Er zijn andere kandidaten die meer geschikt zijn. Ik weet zeker dat Gareth Southgate nu onder druk staat.”

Southgate nam de verantwoordelijkheid op zich. ,,We hebben niet vaak verloren en als je dan thuis zo’n zware nederlaag lijdt, doet dat zeer. Ik neem de schuld op me. Het was moeilijk om in elk duel het sterkste elftal op te stellen. We hebben deze periode vooral gebruikt als voorbereiding op het WK in Qatar. Ik heb geprobeerd jonge spelers een kans te geven maar ook steeds de juiste balans te vinden. Dat is niet gelukt. We haalden niet het niveau dat nodig is om dit soort wedstrijden te winnen.”

Engeland staat laatste in groep A3, waarin Hongarije de verrassende leider is.