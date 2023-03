Gary Lineker keert terug als presentator bij de BBC: ‘Het waren een paar surrealistische dagen’

BBC tikt Gary Lineker na 'na­zi-uit­spraak' niet op de vingers: ‘Ik presenteer zaterdag gewoon MOTD’

De BBC heeft na een gesprek met Gary Lineker besloten om de Match of the Day-presentator niet te ontslaan of disciplinair te schorsen. De voormalig voetballer uitte dinsdag felle kritiek op het asielbeleid van de Britse regering. Hij vergeleek op Twitter plannen over het uitsluiten van illegale migranten met het beleid van nazi-Duitsland en kwam vervolgens zelf onder vuur te liggen.