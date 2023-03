Gary Lineker keert terug bij BBC: ‘Het is zwaar geweest, maar onvergelijkbaar met oorlog’

Naar verwachting maakt de BBC ook excuses aan de presentator van het populaire voetbalprogramma Match of the Day. Volgens Sky News komt de omroep later op de dag met een verklaring. Vanmorgen meldde Lineker zelf al zijn aanstaande rentree. Hij is komend weekeinde, als in het Engelse FA Cup-toernooi wedstrijden op het programma staan, weer terug. ,,Het waren enkele surrealistische dagen.’’

BBC-directeur Tim Davie erkent in de verklaring dat er ‘grijze gebieden’ zijn in het eigen socialmediabeleid. De omroep kondigt een onafhankelijk onderzoek aan naar de bestaande richtlijnen. Volgens Davie is Lineker voorstander van zo’n onderzoek.



De directeur biedt zijn excuses aan voor de ‘moeilijke tijd’ die medewerkers, presentatoren en kijkers van de BBC de afgelopen dagen ervoeren. Hij sprak ondanks de lastige periode zijn waardering uit voor Lineker. ,,Gary is een gewaardeerd onderdeel van de BBC en ik weet hoeveel de BBC voor hem betekent. Ik kijk ernaar uit om hem komend weekend weer te zien presenteren.”

De oud-voetballer zei blij te zijn dat hij terug mag keren. ,,Ik ben opgelucht dat we hier doorheen zijn gekomen”, schreef Lineker op Twitter. ,,Ik presenteer al bijna drie decennia voor de BBC en kan niet wachten om zaterdag terug te keren in mijn vertrouwde stoel. Het is zwaar geweest, maar dit is niet te vergelijken met wat mensen moeten doorstaan die hun land moeten ontvluchten vanwege een oorlog.”

Na de ophef rond Lineker deed de BBC zaterdag geen interviews met spelers na de wedstrijden in de Premier League. Uit solidariteit met Lineker besloten de analytici Ian Wright en Alan Shearer zaterdag ook niet aan te schuiven bij Match of the Day. Het programma bestond alleen uit samenvattingen. Voormalig voetbalster Alex Scott zag af van de presentatie van Football Focus. Dit programma wordt, met Scott als vaste presentatrice, op zaterdag rond lunchtijd uitgezonden.

