Gary Neville klaar met vele afgelastingen: ‘Gewoon spelen, geef die jonge gasten maar vertrouwen’

De teller van het aantal afgelaste wedstrijden in de Premier League door coronabesmettingen staat inmiddels op zestien. In de Engelse profcompetities daaronder is de situatie nog veel extremer. Gary Neville pleit ervoor dat de bonden er meer aan doen om wedstrijden door te laten gaan.

Het seizoen in de Premier League is halverwege. Tenminste, voor tien van de twintig clubs. Burnley staat pas op 15 wedstrijden, zes andere clubs lopen twee wedstrijden achter. De scheve verhoudingen in de competitie maken het nu al lastig om te zien waar de clubs precies staan. Burnley staat nu achttiende, maar staat qua verliespunten op de achtste plaats.

De eerste wedstrijd die werd afgelast was op 12 december, toen Brighton - Spurs niet doorging vanwege een coronauitbraak in de selectie van Antonio Conte. Het bleek het startsein voor een waslijst aan afgelastingen. In het Championship is de situatie nog veel zorgwekkender. Op Boxing Day gingen slechts twee van de twaalf wedstrijden op het tweede niveau van Engeland door, maar de verschillen vallen daar nog mee nu alle clubs op 24, 23 of 22 gespeelde wedstrijden staat.

Gary Neville, samen met Jamie Carragher meerdere dagen per week op Sky Sports te zien, hoopt dat het snel klaar is met alle afgelastingen. ,,Iedere club heeft met jeugdspelers meegerekend 40 tot 50 spelers tot zijn beschikking, minimaal. Als er een wedstrijd in de Carabao Cup gespeeld moet worden vinden ze het geen probleem om de eerste elf buiten de ploeg te laten.”

In de afgelopen week hebben liefst 103 spelers en stafleden van Premier League-clubs positief getest op corona. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over de periode van 20 tot en met 26 december. De regels schrijven nu voor dat clubs minimaal 14 spelers tot hun beschikking moeten hebben. Als dat het geval is, moet er gewoon gespeeld worden. ,,Onmogelijk dat clubs geen 14 spelers tot hun beschikking hadden bij alle wedstrijden waar al een stroop door is gezet. We hebben in de Premier League gezien dat wanneer verzoeken van teams worden afgewezen, ze uiteindelijk gewoon een opstelling hebben die in de buurt komt van hun sterkste team. Tijd voor clubs om door te gaan en hun jonge spelers het vertrouwen te geven, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.”

Sommige teams lieten de afgelopen weken al zien dat ook met een flink uitgekleed team goede prestaties mogelijk zijn. Zo won Leicester City gisteravond nog met 1-0 van Liverpool, terwijl Brendan Rodgers liefst zes centrale verdedigers moest missen door corona en blessures. Wilfred Ndidi en Daniel Amartey, normaal gesproken controlerende middenvelders, slaagden er als verdedigers in om Liverpool voor het eerst dit seizoen niet te laten scoren.

Ndidi (Nigeria) en Amartey (Ghana) vertrekken nu echter naar Kameroen, waar ze mee gaan doen aan de Afrika Cup (9 januari tot en met 6 februari). Liverpool mist de komende weken Mohamed Salah, Sadio Mané en Naby Keïta. Zij doen komende zondag nog wel mee in de topper tegen Chelsea, dat net als Liverpool zes punten achter koploper Manchester City staat.

