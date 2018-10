Gascoigne heeft Hall of Fame niet nodig

Paul Gascoigne heeft naar eigen zeggen geen plek in de Hall of Fame nodig om erkenning te krijgen.

Twee weken geleden maakte de organisatie achter de 'eregalerij' van het Schotse voetbal bekend dat Gascoigne door het publiek en een panel van experts is voorgedragen. De Engelsman, die tussen 1995 en 1998 succesvol was bij Glasgow Rangers, zou op 21 oktober tijdens het jaarlijkse diner van de stichting officieel worden opgenomen in de Hall of Fame. Zijn nominatie leidde echter tot heel wat kritiek.

Enkele bestuursleden van de Schotse voetbalbond vonden het maar niets dat Gascoigne, die de afgelopen jaren vooral in het nieuws kwam vanwege zijn drank- en alcoholverslaving, zou worden opgenomen in de eregalerij. De organisatie achter de Hall of Fame besloot daarom vorige week om de nominatie van de nu 51-jarige Engelsman in te trekken.