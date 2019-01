Geblesseerde Bale al voor laatste fluitsignaal naar huis

Bale was al niet de populairste speler in de Spaanse hoofdstad, en zijn actie van gisteren zal hem zeker niet helpen. De rechtsbuiten blesseerde zich donderdag in de inhaalwedstrijd tegen Villareal en zat gisteren op de tribune. Real keek al na drie minuten tegen een achterstand aan en terwijl zijn teamgenoten nog alles uit de kast haalden om een nederlaag te voorkomen was de Welshman in de 78ste minuut al verdwenen. Bale stapte doodleuk in zijn auto en reed naar huis. De Koninklijke verloor uiteindelijk met 0-2.