Geblesseerde Neuer verwacht nog in actie te komen voor Bayern

PSG moet kampioens­feest opnieuw uitstellen na zeperd tegen Nantes

20:53 Driemaal is scheepsrecht, maar dat geldt even niet voor Paris-Saint Germain. Met een overwinning in en op Nantes kon PSG de zesde titel in zeven jaar binnenslepen, maar liep het opnieuw tegen puntverlies aan: het werd 3-2.