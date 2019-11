Geen akkoord voor Spaanse voetbalsters: dit weekend geen wedstrijden

Bij een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de speelsters en van de clubs kwam het twee weken geleden ook al niet tot een akkoord. De eis tot een minimum brutosalaris van 20.000 euro per jaar was al naar beneden bijgesteld tot 16.000 euro, maar ook daarmee gingen de clubs als werkgever niet akkoord. ,,We onderhandelen al 13 maanden, we hebben lang geduld gehad”, zei María José López die namens de voetbalstersbond AFE optrad. De staking gaat vanaf dit weekend in. Het is nog niet duidelijk hoe lang de speelsters in Spanje in staking zullen gaan.