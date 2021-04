Geen berichten op social media: Engelse clubs komen met massale boycot tijdens voetbalweekend

,,Racisme in welke vorm dan ook is onacceptabel en we kunnen niet toestaan dat spelers en clubs blijvend hiermee te maken hebben op social media", zo schrijft Richard Masters namens de Premier League in een statement. ,,De Premier League en onze clubs willen met deze boycot duidelijk maken dat de social-mediabedrijven meer moeten aan het uitbannen van rassenhaat. We zullen niet stoppen met het uitdagen van deze bedrijven totdat er aanzienlijke verbeteringen te zien zijn in het beleid om online discriminatie aan te pakken.” Engelse voetbalclubs, die komend weekend wel gewoon in actie komen, lieten op social media massaal weten mee te doen aan de boycot.