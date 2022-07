Geen plaats voor wisselspeler Frenkie de Jong op middenveld FC Barcelona tegen Real Madrid

Op het middenveld van FC Barcelona is vooralsnog geen plaats voor Frenkie de Jong. Vannacht, in het met 1-0 gewonnen oefenduel tegen Real Madrid, speelde de Oranje-international voor de tweede maal als centrale verdediger. Wil na het bestuur nu ook trainer Xavi hem wegpesten?

Frenkie de Jong speelde vorig jaar onder Ronald Koeman enkele malen in het hart van de verdediging, maar dat was een oplossing geboren uit nood, vanwege de vele blessures in de laatste linie. Op de tournee door de Verenigde Staten die FC Barcelona sinds een week onderneemt, zit de ploeg echter ruim in zijn verdedigers, maar niettemin werd De Jong, als wisselspeler, in de twee oefenduels tot nu toe in die defensie neergezet.

Vannacht, in Las Vegas, mocht hij net als afgelopen week tegen Inter Miami (6-0), na rust invallen. De ploeg die tegen Real Madrid startte, had veel weg van het favoriete team van trainer Xavi Hernández, met op het middenveld Busquets, Gavi en Pedri en voorin nieuwkomer Lewandowski, vergezeld van Ansu Fati en Raphinha; de laatste maakte met een prachtig afstandsschot het enige doelpunt.

Nieuwkomer op middenveld

In de tweede helft, toen een groot deel van het basiselftal werd vervangen, was het middenveld voor Nico, Sergi Roberto en de van AC Milan overgekomen Kessié. Voor De Jong had Xavi opnieuw een plaats in het hart van de defensie, eerst links, later rechts, waar de Nederlander zich ambitieus en snel toonde en veel naar voren schoof, maar ook af en toe gevaarlijk een bal verloor.

Maar als het straks, wanneer de serieuze wedstrijden beginnen, om het bezetten van die posities achterin gaat, heeft de Catalaanse coach keuzes te over. Oudgediende Piqué heeft al te horen gekregen dat hij, na veertien jaar, niet meer de nummer één is; Xavi gaat voor de jongere generatie: Ronald Araujo, Eric García en de van Chelsea afkomstige Andreas Christensen. Tussen hen lijkt niet echt plaats voor De Jong.

Dubbele bezetting

FC Barcelona speelt nog twee wedstrijden in de Verenigde Staten, waarin meer duidelijk zal worden over de bedoelingen van Xavi. ,,De bedoeling is om twee spelers per positie te hebben,” was het weinige wat hij na de zege op Real Madrid kwijt wilde. In dat opzicht is er vooralsnog wel plaats voor Memphis Depay, die tweemaal na rust inviel op de positie linksbuiten. Ook Sergiño Dest heeft op zijn vertrouwde rechtsbackpositie in de twee duels meegedaan.

De opmerkelijke houding van Xavi tegenover Frenkie de Jong, die hijzelf altijd als een van de beste middenvelders heeft beschouwd, volgt op de al wekenlange druk vanuit het bestuur om de Nederlander naar Manchester United te krijgen. De clubs zijn al akkoord over een transfer, maar De Jong weigert te vertrekken. Hij heeft nog vijf weken tijd, wanneer eind augustus de transfermarkt sluit, om meer te weten te komen over de werkelijke plannen die Xavi met hem heeft.