Geen voetbal op de amateurvelden, maar gelukkig nog wel veel moois op televisie

Zaterdag 13.30 uur is normaal gesproken een tijdstip dat vrijwel alle amateurvoetballers aan het voetballen zijn of nog onderweg naar of van een wedstrijd. Nu is het de start van een heerlijk voetbalweekend. De vijfde speelronde in de Premier League begint namelijk met de Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool op Goodison Park, op een kleine kilometer afstand van Anfield. Everton is de koploper met 12 punten na vier duels, Liverpool zal zich willen revancheren na de zeer pijnlijke 7-2 bij Aston Villa op de zondag voor de interlandbreak. De derby wordt ook interessant voor Ajax-supporters, want volgende week woensdag speelt Liverpool al in Amsterdam bij de start van de poulefase van de Champions League.