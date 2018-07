Geen warm welkom voor Parma in Serie A

Parma gaat in hoger beroep tegen de straf voor Calaio en tegen de puntenmindering. ,,We zijn erg teleurgesteld in het oordeel van de rechter", schrijft de club in een verklaring. ,,We vinden de sancties buiten alle proporties. De straffen voor onze speler en onze club zijn onrechtvaardig en onlogisch. We vertrouwen erop dat we onschuldig worden verklaard door het Hof van Beroep."