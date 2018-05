Geen WK voor Peru-captain Guerrero vanwege dopingzaak

WK-arbiter levenslang geschorst om match­fixing

18:26 De carrière van voetbalscheidsrechter Fahad Al Mirdasi is voorbij. De 32-jarige arbiter uit Saudi-Arabië is door de voetbalbond in zijn land (SAFF) levenslang geschorst wegens een poging tot matchfixing. Hij zou bij het komende WK voetbal in Rusland in actie komen.