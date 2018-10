Gefrustreerd AS Monaco zakt diep weg na nieuwe zeperd

Met slechts zes punten uit acht competitieduels kende AS Monaco een dramatische start van de competitie. De ploeg van Leonardo Jardim won dit seizoen slechts één keer: alleen FC Nantes (1-3) werd verslagen. Ook in de Champions League heeft AS Monaco het moeilijk. Na een nederlaag tegen Atletico Madrid (1-2), werd het afgelopen woensdag afgedroogd door Borussia Dortmund: 3-0.



De druk op Jardim is inmiddels dan ook behoorlijk toegenomen. Het duel met Stade Rennes, dat slechts twee punten meer had, was dan ook een belangrijke om niet verder weg te zakken in het moeras van de Ligue 1. De wedstrijd verliep echter niet zoals gehoopt voor Monegasken. Voor rust kwam AS Monaco op achterstand én moest het met tien verder nadat Andrea Raggi een rode kaart kreeg na een klap.