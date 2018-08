Gefrustreerde Mourinho: Noem me voortaan maar hoofdcoach

,,Ik had zo mijn ideeën voor komend seizoen, maar nu de transfermarkt gesloten is vind ik mezelf terug in een situatie die ik niet had zien aankomen. Zo gaat dat in het voetbal. Ik denk dat wij nu meer hoofdcoaches zijn dan managers.''

Mourinho zag een aantal transferverzoeken niet worden ingewilligd door directeur Ed Woodward, die het inmiddels voor het zeggen heeft als het om spelersbeleid gaat. Bij clubs als Arsenal is de rolverdeling al vastgelegd en is de traditionele functie van manager, de man met alle verantwoordelijkheid voor het eerste team, vervangen door de term hoofdcoach. Mourinho kon na het gewonnen duel met Leicester zijn frustratie over het ontbreken van nieuwe grote spelers niet verbergen. ,,We speelden tegen een ploeg die meer heeft geïnvesteerd dan wij. We moeten er maar aan wennen dat we steeds vaker tegen teams spelen met dezelfde kwaliteit als wij'', leek hij zich al in te dekken voor een nieuw seizoen zonder landstitel.