Geïrriteerde Messi lijdt met Barça wéér puntenverlies

Manchester City overtui­gend langs Brighton

18:16 Manchester City is in elk geval voor even weer koploper van Engeland. De ploeg van Pep Guardiola versloeg het Brighton &Hove Albion van Davy Pröpper en Jürgen Locadia vanmiddag met 2-0. Straks kan Liverpool bij een zege op Chelsea weer over de Engelse kampioen heen springen.