Gemengde gevoelens bij Löw en Goretzka: ‘Maar voor Oranje geen extra motivatie nodig’

,,Het was jammer dat we zo vroeg in de wedstrijd op achterstand kwamen'', doelde hij op de treffer van Luka Jovic in de twaalfde minuut. ,,Je kon zien dat in de eerste helft de automatismen in ons spel nog niet aanwezig waren.‘’



Volgens Löw ging het na de rust stukken beter met zijn ploeg. ,,Het team gaf een zeer goed signaal af. We hebben echter verzaakt in de afronding. Met de mentaliteit en de pressie aan onze kant in de tweede helft was ik niettemin tevreden.‘’



Doelpuntenmaker Leon Goretzka, die als invaller in de 69ste minuut tot scoren kwam, baalde van het gelijkspel. ,,Dit was te weinig. We hadden meer rendement uit onze kansen moeten halen. Dan zondag in Amsterdam tegen Oranje maar. Voor dat duel hebben we geen extra motivatie nodig.''