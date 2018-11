Génésio begraaft strijdbijl: ‘De boodschap is aangekomen bij Memphis’

Génésio relativeerde de ruzies van de afgelopen weken vandaag op zijn perspraatje in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Bordeaux van morgenmiddag. ,,Het heeft mij niet zoveel gedaan en het is onderdeel van de gebeurtenissen die plaatsvinden in een seizoen, in een spelersgroep. We hebben gedaan wat we moesten doen, dus voor mij is het afgesloten. Dat is erg snel gebeurd, het is nu klaar voor iedereen. Er zal geen sportieve sanctie komen. Ik vind het alleen jammer dat het is uitgelekt.”



De 52-jarige coach van Olympique Lyon heeft het gevoel dat het weer botert tussen hem en Memphis, die vorige week op de bank moest beginnen in de wedstrijd tegen SCO Angers. Hij viel in de 55ste minuut in en was daarna goed voor een assists en een goal bij de 1-2 overwinning. ,,Ik voel me niet altijd een gewaardeerde speler, maar ik doe het elke keer weer. Maar ik ben mentaal sterk. Ik moet de beslissingen van de coach accepteren, maar ik ben wel een beetje teleurgesteld. Ik denk dat ik meer respect verdien. Ik zou elke wedstrijden moeten spelen,” zei Memphis na de wedstrijd tegen de Franse pers.