Geniaal of knettergek? Zo viert verguisde Antwerp-spits goal in derby

VideoDidier Lamkel Zé blijft de gemoederen bezighouden in België. De door zijn eigen supporters uitgekotste spits van Royal Antwerp voerde na zijn goal in de gewonnen stadsderby tegen Beerschot (1-2) weer eens een act op door op de tribune te gaan zitten. Na afloop bood hij de fans, die vanwege zijn fratsen laaiend op hem zijn, zijn excuses aan.

Met vier goals in zijn laatste vijf duels is de aanvaller uit Kameroen de laatste weken goud waard voor achtervolger van koploper Club Brugge, dat al wel veertien punte voorsprong heeft. Maar Lamkel Zé valt niet alleen op door zijn belangrijke doelpunten. Ook met zijn provocerende acties buiten het veld is hij al jaren een spraakmakend figuur.

Om een transfer te forceren kwam hij vorige maand op de club in een shirt van Anderlecht. Hij dreigde een dag later in de outfit van rivaal Beerschot te komen. Tot woede van de harde kern van Antwerp, die eiste dat Lamkel Ze zou worden verkocht. Het kwam er tijdens de afgelopen transferwindow niet van.

De aanvankelijk uit de selectie verbannen Lamkel Zé werd door de club in genade aangenomen en bleef ondanks alle ophef rond zijn persoon - de spits kreeg zelfs politiebewaking - op het veld onverstoorbaar. Zo ook in de derby tegen Beerschot waarin hij vlak voor tijd de ban brak: 0-1.

Of de supporters hem nu weer in de armen zullen sluiten, is de vraag. De spits heeft nu in elk geval sorry gezegd. Na de wedstrijd plaatste hij op Instagram een opvallende boodschap richting fans: ,,Ik excuseer me aan alle supporters van RAFC.”

Volledig scherm De excuses van Lamkel Zé. © Instagram

,,Ik moet de club bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben, maar ook mijn ploegmaats voor hun steun”, aldus Lamkel Zé.

Coach Frank Vercauteren wilde niet al te veel kwijt over de viering van z’n speler. ,,Wat ik dacht toen hij scoorde? Dat hij weer geel pakte. Dat kan ons wel iets kosten. Ik feliciteer hem met zijn goal, maar ik moet ook diegene die de assist gaf feliciteren, net als de rest van de ploeg. Hij maakt het verschil, maar hij kan niet alleen winnen. Nooit.”