Genk en Van den Brom moeten gaatje laten met koploper Club Brugge

Genk komt door het gelijkspel op 35 punten, vier minder dan Brugge dat zaterdag met 3-0 won van KAS Eupen. Genk heeft wel een duel minder gespeeld dan de koploper.



Paul Onuachu zorgde voor de voorsprong van Genk op aangeven van Bryan Heynen. Vlak voor rust maakte Aboubakary Koita uit een vrije trap gelijk. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Jhon Lucumi van Genk schoot in de slotfase op de paal. Ploeggenoot Junya Ito raakte nog de kruising in blessuretijd.



Ook nummer 3 Charleroi verspeelde punten. Bij Antwerp werd met 2-1 verloren. Charleroi blijft met 33 punten derde, Antwerp klimt naar de vierde plaats met 31 punten.