Genoa doet uitstekende zaken met winst in degradatiekraker tegen Lecce

Lasse Schöne deed de hele wedstrijd mee bij Genoa. Tien minuten voor tijd maakte Lecce-keeper Gabriel een eigen goal die de beslissing bracht in Stadio Luigi Ferraris in Genua. Daardoor kan SPAL niet meer ontsnappen aan een terugkeer naar de Serie B. De club uit Ferrara speelde drie opeenvolgende seizoenen op het hoogste niveau.

Udinese verspeelde diep in de extra tijd een puntje bij subtopper Napoli: 2-1. Invaller Matteo Politano maakte het winnende doelpunt voor de thuisclub. Bram Nuytinck speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. Ploeggenoot Marvin Zeegelaar werd in de 82ste minuut gewisseld voor Hidde ter Avest. Udinese is als nummer zestien nog niet zeker van behoud in de Serie A, maar dat lijkt alleen in theorie nog mis te kunnen gaan.