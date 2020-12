Gent ontslaat derde trainer dit seizoen een uur na vijfde EL-nederlaag

Daarin waren het Duitse Hoffenheim en het Servische Rode Ster de andere tegenstanders. Tijdens de persconferentie na het duel verscheen niet De Decker, maar zijn assistent Peter Balette. Niet veel later werd de reden bekend: De Decker was ontslagen. Hij is al de derde trainer die Gent dit seizoen wegstuurt, na de Deen Jess Thorup en Laszlo Bölöni. De Decker nam het half september over van de Roemeen. Bölöni was half augustus na een teleurstellende competitiestart Thorup opgevolgd.