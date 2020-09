Gent ontslaat na 25 dagen tweede trainer dit seizoen

PSG vernam coronabe­smet­ting Mbappé via de media: ‘Dat is geen manier van communice­ren’

9 september Paris Saint-Germain is boos op de Franse voetbalbond. De club vindt dat ze veel te laat is ingelicht, nadat sterspeler Kylian Mbappé op trainingskamp bij de nationale selectie positief testte op het coronavirus. ,,We hebben het in de media moeten lezen”, zegt sportdirecteur Leonardo. ,,Wij vinden dat dit echt niet kan.”