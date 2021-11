Georginio Wijnaldum de grote man bij PSG met twee treffers in Leipzig

Wijnaldum, die in elf van de twaalf Ligue 1-wedstrijden in actie kwam voor Paris Saint-Germain, was de laatste tijd bepaald niet meer altijd basisspeler. Waar hij de eerste vier competitieduels nog wel basisklant was, daar verscheen hij in de laatste acht wedstrijden slechts twee keer aan de aftrap. In de drie voorgaande Champions League-wedstrijden begon de Nederlander alleen tegen Club Brugge in de basis, maar toen werd hij in de rust al gewisseld. Tegen Leipzig mocht hij weer beginnen en daar zal trainer Mauricio Pochettino geen spijt van hebben.