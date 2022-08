Georginio Wijnaldum: ‘Kevin Strootman en Mo Salah zeiden dat AS Roma een heel goede stap zou zijn’

De overstap van Georginio Wijnaldum van Paris Saint-Germain naar AS Roma is vanavond officieel afgerond. De winnaar van de Conference League huurt de middenvelder voor een jaar van de Franse kampioen, met een optie tot koop. Wijnaldum (31) was afgelopen seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij PSG en raakte mede daardoor zelfs zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal kwijt. Wijnaldum reageerde op het clubkanaal van Roma voor het eerst op de overgang naar de Italiaanse hoofdstad.

De Rotterdammer werd gisteren op het vliegveld van Rome al enthousiast onthaald door honderden fans van AS Roma. Een dag later volgde na de medische keuring zijn presentatie. Hij gaat in Rome met rugnummer 25 spelen. Mogelijk kan Wijnaldum zondag in de oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in het uitverkochte Stadio Olimpico al debuteren voor zijn nieuwe club.

,,Ik ben heel blij dat ik nu een Roma-speler ben”, aldus Wijnaldum op de site van AS Roma. ,,De club heeft aangetoond me erg graag te willen hebben en ook de fans hebben me de afgelopen dagen via de sociale media warm ontvangen. Dat geeft een speler altijd veel vertrouwen. Ik ga 100 procent geven om samen met het team onze doelen te bereiken.”

Al wekenlang werd gespeculeerd over een overstap van Wijnaldum van Parijs naar Rome. Zijn salaris van naar verluidt 10 miljoen euro bij PSG vormde echter een struikelblok. Uiteindelijk wisten de clubs daar ook een akkoord over te bereiken. Wijnaldum won informatie in bij oud-PSV-ploeggenoot Kevin Strootman en Liverpool-aanvaller Mo Salah, oud-spelers van I Giallorossi. ,,Ze vertelden geweldige dingen over de club, en vooral dat het een heel goede stap in mijn carrière zou zijn.”

Wijnaldum verhuisde vorig jaar transfervrij van Liverpool naar PSG. Hij gaf de Franse grootmacht de voorkeur boven FC Barcelona. Vlak voor het EK ondertekende de middenvelder een contract voor drie jaar in Parijs, waar hij teamgenoot werd van onder anderen Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar.

De oud-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United begon het seizoen als basiskracht, maar raakte zijn plek al snel kwijt. De nieuwe trainer Christophe Galtier, opvolger van de weggestuurde Mauricio Pochettino, nam Wijnaldum vorige maand niet mee naar Japan voor een oefentrip. Een vertrek uit Parijs bleek onvermijdelijk.

Wijnaldum hoopt bij AS Roma onder trainer José Mourinho weer veel speeltijd te krijgen, om zo ook weer in beeld te komen voor de WK-selectie van Oranje. Hij wordt in de Italiaanse hoofdstad teamgenoot van een andere oud-Feyenoorder, Rick Karsdorp. AS Roma versloeg vorig seizoen Feyenoord in de finale van de Conference League (1-0). De Romeinen versterkten zich deze zomer ook al met Nemanja Matic (Manchester United) en Paulo Dybala (Juventus).

