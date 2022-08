Georginio Wijnaldum: ‘Niet netjes als ik nu dingen ga zeggen die Louis van Gaal nog niet heeft gehoord’

Door Mikos Gouka



In Stadio Arechi in Salerno begint zondag de korte reeks wedstrijden waarin Georginio Wijnaldum zich nog in de WK-selectie kan spelen. De verwachting is dat bondscoach Louis van Gaal rond 7 september zijn voorselectie bekendmaakt voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België. Wijnaldum heeft tot die tijd in het shirt van AS Roma vijf duels om zich te tonen: Salernitana-uit, Cremonese-thuis, Juventus-uit, Monza-thuis en Udinese-uit.