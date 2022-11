Gerard Piqué krijgt in laatste duel rood als bankzitter voor beledigen arbiter: ‘Ik schijt op je moeder’

Piqué, die vorige week al op emotionele wijze afscheid nam van het publiek in Camp Nou, stond bij zijn allerlaatste wedstrijd niet in de basis. Vanaf de bank in het Estadio El Sadar in Pamplona zag hij tot zijn ergernis hoe de openingsgoal van Osasuna ondanks een vermeende overtreding op Marcos Alonso werd goedgekeurd. Wat later werd ook nog zijn ploeggenoot Robert Lewandowski weggestuurd wegens een tweede gele kaart.