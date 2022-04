Gerard Piqué ontkent belangenconflict rond Supercup: ‘Ik weet hoe ik zakendeal moet scheiden van voetbal’

Gerard Piqué ontkent dat er een belangenconflict is rond de deal om de wedstrijd om de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië te laten spelen. ,,Alles wat we gedaan hebben, is legaal”, aldus de verdediger van FC Barcelona op zijn Twitch-kanaal.

De Spaanse nieuwssite El Confidencial meldde maandag dat de Spaanse voetbalbond RFEF een commissie van 24 miljoen euro heeft bedongen voor Kosmos, het sportevenementenbedrijf van Piqué, om de Spaanse Supercup naar Saudi-Arabië te halen.

El Confidencial had toegang tot documenten en privé-audioberichten tussen Piqué en RFEF-voorzitter Luis Rubiales. Volgens de nieuwssite krijgt de Spaanse voetbalbond 40 miljoen euro per seizoen voor elk van de zes edities die sinds 2020 in Saudi-Arabië worden gehouden. Kosmos zou 4 miljoen per seizoen ontvangen. El Confidencial sprak van een ‘voorkeursbehandeling’ die Piqué zou gekregen hebben van Rubiales.

Quote Als je me vertelt dat vanwege een commer­ciële overeen­komst de competitie wordt beïnvloed, heb je geen idee wie ik ben. Gerard Piqué

,,Het enige wat hier illegaal is, is dat privé-audioberichten werden gestolen en aan de pers werden gegeven”, verdedigt Piqué zich. ,,Ik weet hoe ik een zakendeal moet scheiden van voetbal. Ik heb geen hulp gekregen. Als je me vertelt dat vanwege een commerciële overeenkomst de competitie wordt beïnvloed, heb je geen idee wie ik ben. In de wereld waarin wij werken, is een commissie van 10 procent in overeenstemming met de marktstandaarden.”

De eerste editie van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië was in januari 2020, met Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia als deelnemers. Real Madrid pakte de eindzege, nadat het in de finale Atlético versloeg na strafschoppen.