Gerrard maakt Rangers ongeslagen kampioen: ‘Deze club is teruggekeerd uit de hel’

Gerrard speelde van 1998 tot 2015 voor Liverpool, maar werd nooit kampioen met de club van zijn hart. Als coach van Rangers heeft hij nu in zijn derde seizoen zijn eerste prijs binnen. ,,Deze club is teruggekeerd uit de hel”, omschreef Gerrard gisteren na de zege op St. Mirren de recente geschiedenis van Rangers. ,,Ik maak er maar een paar jaar deel van uit, maar ik kan me voorstellen wat de fans hebben moeten doorstaan.”



Met het behalen van de 55ste landstitel neemt Rangers weer afstand van Celtic, dat de laatste jaren steeds dichterbij het recordaantal kwam. Celtic breidde de eregalerij uit tot 51 kampioensbokalen.



Rangers draait een vrijwel foutloos seizoen, met 28 zeges en vier gelijke spelen. Het doelsaldo van 77 goals voor en 9 goals tegen is al net zo indrukwekkend. De topscorer van de ploeg is een opvallende naam, want dat is de Engelse rechtsback en aanvoerder James Tavernier met elf goals. De Colombiaanse spits Alfredo Morelos en zijn Engelse aanvalspartner Kemar Roofe volgen met tien treffers.