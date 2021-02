Geschorste Hoedt ziet Lazio winnen van Sampdoria

Slechte start voor Zirkzee bij Parma: in de lucht geklopt en opnieuw een nederlaag

15 februari Joshua Zirkzee beleeft een slechte start bij Parma Calcio, dat hem de rest van dit seizoen huurt van Bayern München. De 19-jarige spits uit Schiedam viel vanavond in de 57ste minuut in, maar werd vijf minuten later in de lucht geklopt door Antonin Barak: 2-1 winst voor Hellas Verona.