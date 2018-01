Geschorste Platini naar Europees Hof

'Britse clubeigenaren kunnen toch gokken op voetbalduels'

17:13 Bij het opmaken van regels voor gokken op voetbalwedstrijden is de Britse voetbalbond FA in de fout gegaan. Er werd alleen opgenomen dat spelers, technische staf, directie en bestuurders geen weddenschappen mochten plaatsen. Clubeigenaren kunnen wel een gokje wagen. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Times.