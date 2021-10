Gestelse spits Van Weert kent droomstart in Griekenland: ‘Dit hele avontuur meemaken, daar doen we het voor’

Het contrast tussen zijn avontuur in het noorden en dat in het zuiden van Europa kan bijna niet groter. ,,In Denemarken zat ik rond deze tijd met een winterjas aan, hier kunnen we soms nog genieten van 25 graden", vertelt Tom van Weert, in Nederland gespeeld voor onder meer FC Den Bosch en FC Groningen. Niet alleen het weer is er anders, ook de organisatie en mentaliteit. ,,In Nederland wordt veel geklaagd, maar uiteindelijk is daar toch alles wel heel goed geregeld. Je hebt twee weken van tevoren een schema, hier kan dat een dag ervoor nog wijzigen. In die dingen zijn ze hier iets relaxter, minder strak. Je went eraan.”