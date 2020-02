Getafe dé schopploeg van Europa: al meer dan honderd kaarten

De kaartenteller van Getafe staat dit seizoen op 102, waarvan 98 gele en vier rode kaarten. Hiermee is de ploeg van coach José Bordalás de onbetwiste nummer één in de vijf grootste competities van Europa (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk). De vraag is hoe Ajax die ruwe speelwijze denkt te kunnen bespelen, zeker nu er al zo veel spelers van de Amsterdammers met blessures kampen.



Getafe heeft een karakteristieke wijze van spelen. Ajax kan het zich niet veroorloven om steekjes te laten vallen tegen deze stugge ploeg, die niet vies is van harde duels. Getafe bekleedt natuurlijk niet ‘per ongeluk’ de derde plaats in La Liga. Naast het feit dat het elftal beschikt over een paar goede voetballers, staat de opponent van Ajax bekend als een absolute vechtmachine.



Getafe en Ajax treffen elkaar vanavond om 18:55 uur. De Spanjaarden hebben zich geplaatst voor de knock-outfase door in de poulefase tweede te worden in een groep met het Zwitserse FC Basel, het Russische FK Krasnodar en het Turkse Trabzonspor. Die laatste twee ploegen moesten hun meerdere erkennen in FC Basel en Getafe. Ook in de zes Europa League-wedstrijden wist Getafe liefst 16 kaarten te pakken. Ook Ajax liet zich niet onbetuigd met liefst 21 kaarten in de zes Champions League-duels. Een voorbode voor een kaartenfestijn in het Coliseum Alfonso Pérez?